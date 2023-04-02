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حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان

حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان
3 ابريل 2023 01:15

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

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