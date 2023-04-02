«إفطار دبي» يجمع ممثلي الأديان على مائدة التسامح

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مساء أمس، مبادرة «إفطار دبي» للموسم الثاني على التوالي، وهي مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، إذ تجمع قادة كافة الأديان والطوائف المختلفة المقيمة في إمارة دبي على مائدة واحدة للإفطار معاً، بمشاركة أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارة وبعض كبار المسؤولين بالدولة.

شارك في الإفطار، طائفة الشيخ، والبهرة، والهندوس، والبوذيين، واليهود، والكنيسة القبطية، والأوقاف الجعفرية - وتهدف إلى ترسيخ مبدأ الوسطية والحكمة، ونبذ العنصرية وقبول الآخر لكافة الأديان، وتعكس الثقافة الإماراتية الراسخة في التعايش السلمي والتكافل، خاصة في شهر رمضان الفضيل.

كما تعكس المبادرة صورة إمارة دبي كعاصمة للثقافة وحرية الأديان والاستقرار والتنمية، وهي الثقافة التي يحتاج إليها عالمنا اليوم بعيداً عن التعصبات لمذهب أو دين أو عرق أو لون أو جنس.

وأكد المشاركون في إفطار دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً فريداً في التعايش والأخوة الإنسانية وقبول الآخر، مشيرين إلى أن الدولة تأسست على قيم المحبة والألفة والتعاون مع الآخرين، وهذا النموذج هو ما يحتاج إليه العالم الآن، خاصة في ظروفه الراهنة التي تشهد الكثير من النزاعات والصراعات.

وقالوا: «تجسد المبادرة مبدأ الوسطية والحكمة، ونبذ العنصرية، والتعايش التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة في جو من الألفة والإخاء والتلاحم وقبول الآخر».

وأعربوا عن سعادتهم في التعرف على ثقافة وفريضة الصوم لدى المسلمين، منوهين بالاحترام المتبادل للثقافات ومكونات الديانات والطوائف والمذاهب على أرض الإمارات.

حضر «إفطار دبي» الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمديرون التنفيذيون ومستشار التواصل الحضاري بالدائرة، ورؤساء فرق مبادرة رمضان دبي، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالدولة والجهات الراعية والمشاركة في رمضان دبي.

وتأتي مبادرة «إفطار دبي» ضمن فعاليات «رمضان دبي 2023» التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب»، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف فعاليات رمضان دبي إلى نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي والتلاحم بين المواطنين والمقيمين من الجاليات.

ساحة الوصل

في هذا العام لمبادرة «إفطار دبي»، تم اختيار ساحة الوصل بمدينة «إكسبو دبي» لتقام فيها مبادرة «إفطار دبي» لرمزية ساحة الوصل كأيقونة لتواصل العقول والحضارات في العالم، وتم التوسع هذا العام في دعوة المزيد من ممثلي الطوائف والأديان وأعضاء الهيئات القنصلية والدبلوماسية بالدولة.

ورفع الدكتور حمد الشيباني، في كلمته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ومقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأكد أن القيادة الرشيدة حرصت على المحافظة على المكونات الأساسية للمجتمع المتعايشة على أرض الإمارات أرض الإنسانية والتسامح والمحبة.

وقال: «الإمارات أرض السلام والمحبة والإخاء، وهي ركائز وضعها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وجعها من الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات».

وشدد على أن مجتمع الإمارات بكل مكوناته، هو نسيج واحد بكل مكوناته وجنسياته ودياناته، مشيراً إلى أن هذا الإفطار الجماعي، هو رسالة سلام ومحبة تنطلق من الإمارات إلى العالم.