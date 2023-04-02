«مجموعة ويست زون» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ويست زون» مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم، دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت «مجموعة ويست زون» بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً في العالم.

وقال ناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ويست زون»: «إن حملة (وقف المليار وجبة) تأتي امتداداً لمسيرة الخير والعطاء التي رسختها دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، لتعزيز ريادتها العالمية في المساعدات الخيرية والإنسانية لدعم الفقراء والمحتاجين والضعفاء حول العالم».

وأضاف: «نشعر بالفخر لمساهمتنا في حملة (وقف المليار وجبة)، وانضمامنا إلى قائمة الداعمين لأكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان، وهذا يعبر عن التزامنا بمساندة كل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها الإمارات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في العالم، وتمكين المحرومين والقضاء على الجوع حول العالم».