«الأرصاد» يحذر من رياح سرعتها 60 كم في الساعة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية إلى رياح غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على الساحل الشرقي.

وتفصيلاً لحالة الطقس، قال المركز في نشرته اليومية، أمس: تشهد الدولة امتداد منخفض جوي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي من الغرب يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يشهد الطقس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم 31.7 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية السرعة والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، وطقس مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س على الساحل الشرقي، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، وحالة البحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً رطبا على بعض المناطق الداخلية – صحوا إلى غائم جزئيا – تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.