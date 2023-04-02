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الإمارات

سعيد بن طحنون يحضر مأدبة إفطار

سعيد بن طحنون خلال تكريم الشعراء (وام)
3 ابريل 2023 02:57

العين (وام)

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 حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مأدبة الإفطار التي أقامها المستشار أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في منزله بمنطقة الطوية بمدينة العين.
كما حضر المأدبة خورخيه أوغستين مولينا، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة وايتيين بيرشتولد سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وكبار المسؤولين والشخصيات وأعيان القبائل وشعراء وجمع كبير من المدعوين من دول الخليج الشقيقة والدول العربية الشقيقة. وأكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون، أن مسيرة النهضة والتقدم والازدهار في الإمارات تعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة لغد أكثر إشراقاً وازدهاراً.
وألقى عدد من شعراء الوطن قصائد تعبر عن الوفاء والحب والتقدير والعزة والانتماء لدولة الإمارات وتحمل معاني الولاء، وفي الختام كرم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الشعراء الحاضرين وعدداً من أبناء الوطن المتفوقين في المجالات العلمية كافة.

سعيد بن طحنون
الإمارات
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العين
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