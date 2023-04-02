«المجلس الرمضاني» ينطلق اليوم بمشاركة شخصيات عالمية وعربية

الشارقة (وام)

تنطلق، اليوم، النسخة الثانية عشرة من المجلس الرمضاني السنوي برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

ينظم المجلس نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار ثلاثة أيام غنية بالنقاشات الفكرية والثقافية والفنية، ومفعمة بالأجواء الحماسية عبر مسابقات معرفية بجوائز قيمة.

وتتضمن النسخة الحالية للمجلس الرمضاني، ثلاث جلسات نقاشية، بمشاركة نخب ثقافية وفنية ورياضية، عربية وعالمية، كما يشهد فعاليات مصاحبة متنوعة المجالات، حيث تطرح يومياً أسئلة على الجمهور يتنافسون من خلالها على جوائز قيمة مقدمة من جمعية الشارقة التعاونية والمحال الكبرى و«اللولو هايبر ماركت»، كما سيكون الحضور على موعد مع توقيع الكاتبة شراباني باسو لكتاب «فيكتوريا وعبدول».

وأوضح طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن «المجلس الرمضاني يشكل تواصلاً ثقافياً ومعرفياً يسمح بتبادل وجهات النظر في قضايا تعد من أبرز ما يشغل الفكر الاجتماعي من خلال طروحات لخبراء وكفاءات في قطاعات مختلفة؛ ولذلك نحرص سنوياً على أن نكون جزءاً من بناء فكر اجتماعي واع ينظر إلى الحياة بصورة إيجابية ونظرة معرفية».

وقال «أردنا في نسخة هذا العام من المجلس الرمضاني أن نواكب المتغيرات الرياضية الكروية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة ونسعى بالنقاش والحوار إلى أن نضع تصورات جديدة لمتطلبات المرحلة المقبلة من أساليب اللعب التي تجمع ما بين المهارات الفنية العالية والنتائج الضرورية لرفع مستوى الأندية الرياضية، كما اعتمدنا في الجلسات طرح موضوعات شغلت مساحات واسعة من الفكر الاجتماعي وارتبطت بحركة مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى والإنتاج الإبداعي، ونطمح أن تثمر نقاشات النخب المشاركة في الجلسات رؤى فكرية تشكل بذرة إبداعية جديدة للجهات المعنية بالمجالات المطروحة وتقدم تفسيراً واضحاً لاستفسارات المجتمع».