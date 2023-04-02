الجروان يلتقي قادة الطوائف والمنظمات الدينية في موزمبيق

مابوتو (وام)

التقى معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، قادة منتدى الطوائف والمنظمات الدينية في موزمبيق، وذلك برعاية برلمان موزمبيق، في قاعة اللجنة الدائمة للبرلمان بمدينة مابوتو.

واستهدف اللقاء تعزيز جهود نشر قيم التسامح المتأصلة في مختلف الديانات، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى الشباب، وسبل مكافحة الكراهية والتعصب.

وحضر اللقاء الزبير محمد أحمد رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وسعيد بالعمران القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موزمبيق، وإدواردو موليمبوي عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وجوسينا ماسييا نائبة المدير الوطني للشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الدستورية والدينية، والأسقف كارلوش ماتسيجي رئيس الكنيسة الأنغليكانية الموزمبيقية، والقس رودريغش دامبو رئيس المجلس المسيحي الموزمبيقي، وباتوا براهو رئيس جالية باهاي، وآنشلا سيمانغو ممثلة كنيسة خدمة الإنجيل في العمل، والقس كريشتو سيتوي ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والراعي ألفريدو كونا ممثل كنائس محافظة مابوتو، ومحمد جمايت رئيس منظمة السلام، وغيمارانش لوكاش ممثل منظمات المجتمع المدني وبعض الطوائف الأخرى.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والمؤسسات الدينية في موزمبيق، من أجل تعزيز جهود نشر ثقافة التسامح والسلام وتأسيس منتدى للتواصل بين الدول الناطقة باللغة البرتغالية، وتم خلال اللقاء الاتفاق على إصدار بيان يعبر عن الرؤى المشتركة للعمل على نشر ثقافة التسامح والسلام والحيلولة دون استغلال المفاهيم المغلوطة للدين لأهداف مناقضة لقيم السلام والعيش المشترك، ومواجهة كافة أشكال التطرف الفكري، والالتزام بالوسطية ومكافحة التمييز القائم على أساس الدين أو المذهب، وتعزيز روح الأخوة الإنسانية التي تجمع البشر.