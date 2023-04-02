معمِّرة 106 أعوام تعود للمشي طبيعياً

منى الحمودي (أبوظبي)

تمكن الفريق الطبي في قسم جراحة العظام بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالشراكة مع «مايو كلينك»، من إعادة القدرة على المشي والحركة لمريضة تبلغ من العمر 106 أعوام بعد سقوطها وتعرضها لكسر أدى إلى عدم تمكنها من المشي.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور محمد معاذ، استشاري، رئيس قسم جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المريضة كانت بصحة جيدة وقادرة على المشي، ولكنها سقطت في المنزل مما تسبب بكسر في عنق الفخذ، صاحبه آلام ومشاكل في المشي والحركة وألم شديد في الورك الأيمن.

وقال: «راجعت المريضة مستشفيات عدة، وتبين وجود كسر وحاجة لعملية تبديل مفصل في الورك، ولكن أغلب المستشفيات تعذر عليها إجراء العملية لخطورتها على صحة المريضة وكبر سنها والمشاكل الصحية الأخرى التي تعاني منها».

وأضاف: «جاءت المريضة وأسرتها إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم استقبالها مباشرةً في قسم جراحة العظام، وطلبنا مباشرة تدخل فريق التخدير لإعداد إجراءات ما قبل العملية، وهو الإجراء الذي تم في أقل من 24 ساعة استعداداً للجراحة في اليوم التالي».

ولفت الدكتور معاذ إلى أنه تم إجراء العملية بعد تحديد الاحتياطات المناسبة لحالة المريضة الصحية، حيث تم تبديل مفصل الورك الأيمن في عملية تبديل نصفي استغرقت 40 دقيقة، وذلك مراعاةً لحالة المريضة وبطلب من أطباء التخدير بأن يتم إجراء العملية بأسرع وقت ممكن لخطورة حالة المريضة وكبر سنها والمشاكل الصحية المتعددة التي تعاني منها.

وأكد أن العملية تمت بأفضل الطرق، ونجحت بنسبة 100%، وتمكنت المريضة من المشي والحركة من أول يوم، وخرجت بعد يومين من المستشفى، وتمت متابعة حالتها بزيارات متعددة للقسم، حيث التأم الجرح بشكل كامل ورجعت المريضة لوضعها السابق قبل سقوطها. كما أنها تمكنت من الجلوس على الأرض وثني الورك بسهولة.

أفضل التقنيات

أشار الدكتور معاذ إلى توافر التقنيات والفريق الطبي المتميز في «شخبوط الطبية»، ما ساهم في أداء العملية بوقت قصير بالتجهيزات كافة التي تحتاجها المريضة. كما تم استخدام آخر جيل من مفاصل الورك. ونوه بأن المفصل الصناعي آمن تماماً وله تاريخ لأكثر من 60 عاماً في جراحة العظام للورك أو الركبة، ويعتبر التاريخ الطبي طويلاً في هذه التجربة لهذا النوع من المفاصل فهو آمن والمشاكل المتعلقة به والاختلاطات الجانبية منه قليلة، خاصة بوجود فريق جراحين متمكن ومتميز.

حالات العلاج

أوضح الدكتور معاذ أن عملية تبديل مفصل الورك يتم إجراؤها لمن يعاني خشونة متقدمة في مفصل الورك، وللمرضى الذين يعانون كسراً في عنق الفخذ، كما هو حال المريضة الذي في حالتها لا يصل الدم إلى رأس الفخذ، ويكون الحل الوحيد استبدال مفصل الورك بمفصل صناعي. كما أشار إلى أن العمر الافتراضي للمفصل الصناعي يمتد من 15 إلى 25 عاماً، وهو الحل المناسب لهذا النوع من المرضى ليمكنهم من المشي والحركة مباشرةً بعد العملية دون أي تأخير.

من جانبه، قال ابن المريضة: «بعد جلوس والدتي للصلاة، أرادت الوقوف ولكنها وقعت وتألمت كثيراً، تبين بعدها أنها أصيبت بكسر في مفصل الحوض، أجرى لها الدكتور معاذ جراحة بالمنظار لاستبدال المفصل المكسور، واستغرقت الجراحة 40 دقيقة فقط، النتائج كانت مبهرة، فقد توقعنا أن تواجه الطبيب بعض التحديات خلال الجراحة أو ينتج عنها مضاعفات نظراً لكبر سنها، ولكن بفضل الله عادت للمشي مثل السابق من دون ألم وهذا أسعدنا للغاية. ونحن ممتنون لتوافر التقنيات الجراحية المتقدمة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية والتي تضمن توافر رعاية صحية بجودة عالية في إمارة أبوظبي».