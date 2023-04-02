مجلس ضاحية السيوح يبحث التعاون مع مجمع القرآن الكريم

الشارقة (الاتحاد)

بحث مجلس ضاحية السيوح، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، سبل التعاون مع مجمع القرآن الكريم، وآليات طرح البرامج والفعاليات المشتركة، بما يحقق الغايات المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال يوسف حرمول الشامسي رئيس مجلس ضاحية السيوح، بحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس فضيلة الشيخ الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم ومرافقيه.

وأشار الشامسي إلى أن المجمع يعد بقعة إيمان مضيئة من الشارقة إلى أنحاء العالم للتعريف بعظمة القرآن الكريم، وأن مجلس ضاحية السيوح يسعد بالتعاون مع المجمع للاستفادة من عطائه الكبير، بما يخدم أهالي الضاحية، ويحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من إنشاء المؤسسات والتي تنعكس بأدوارها في خدمة المجتمع.