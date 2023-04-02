الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مجلس ضاحية السيوح يبحث التعاون مع مجمع القرآن الكريم

مجلس ضاحية السيوح يبحث التعاون مع مجمع القرآن الكريم
3 ابريل 2023 02:57

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
برنامج "الشارة".. منارة معرفية للتراث الإماراتي في رمضان
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

بحث مجلس ضاحية السيوح، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، سبل التعاون مع مجمع القرآن الكريم، وآليات طرح البرامج والفعاليات المشتركة، بما يحقق الغايات المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال يوسف حرمول الشامسي رئيس مجلس ضاحية السيوح، بحضور نائب الرئيس وأعضاء المجلس فضيلة الشيخ الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم ومرافقيه.
وأشار الشامسي إلى أن المجمع يعد بقعة إيمان مضيئة من الشارقة إلى أنحاء العالم للتعريف بعظمة القرآن الكريم، وأن مجلس ضاحية السيوح يسعد بالتعاون مع المجمع للاستفادة من عطائه الكبير، بما يخدم أهالي الضاحية، ويحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من إنشاء المؤسسات والتي تنعكس بأدوارها في خدمة المجتمع.

دائرة شؤون الضواحي والقرى
القرآن الكريم
الإمارات
السيوح
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
عربي ودولي
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
اليوم 14:06
ماكرون
عربي ودولي
بكين: الرئيس الفرنسي سيزور الصين
اليوم 14:04
مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 14:02
إصابات في حريق مستشفى ببرلين
عربي ودولي
إصابات في حريق مستشفى ببرلين
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©