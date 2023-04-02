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شهر منذ انطلاق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء

شهر منذ انطلاق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء
3 ابريل 2023 02:57

آمنة الكتبي (دبي) 

أكمل سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي شهراً في محطة الفضاء الدولية منذ انطلاقه من قاعدة كيب كانافرال في فلوريدا إلى الفضاء، وشهد أكثر من 450 شروقاً وغروباً وقطع شوطاً كبيراً من التجارب والأبحاث للمهمة لتحقيق أهداف المهمة العلمية.
وشارك النيادي في صيانة محطة الفضاء الدولية، كما عمل أيضاً مع زملائه على تركيب طوب جليدي في ثلاجة المحطة لتكييف درجة الحرارة، ويطلق على وحدة التخزين البارد اسم معمل درجة -8، ويساعد في الحفاظ على العينات البيولوجية المستخدمة في التجارب، مثل الدم أو اللعاب أو البول أو المواد الميكروبية أو النباتات.
كما أجرى النيادي، تجارب أبحاث متخصصة عن رقائق الأنسجة الخاصة بوظائف القلب والدماغ، تليها اختبارات «علم ما فوق الجينات» الذي يتطرق إلى عملية التغيير في نشاط الجين، والتي سيتم إجراؤها في مختبر كولومبوس. كما شارك النيادي، واحدة من التجارب الموكلة إليه، وهي دراسة Cardinal Heart 2.0 التابعة لجامعة ستانفورد. 
وسيجري النيادي مع رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» أكثر من 200 تجربة علمية خلال مهمتهم، فضلاً عن 19 دراسة علمية خاصة به سينفذها سلطان بالتعاون مع وكالات الفضاء العالمية، وتستهدف الأبحاث العلمية التحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثمّ الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، واستقصاء سيجمع عينات ميكروبية من خارج المحطة الفضائية.
يشارك سلطان النيادي في إجراء تجارب علم «بيولوجيا النبات»، التي سيتم إجراؤها في «حديقة فيجي» على متن المحطة الدولية.
وهو مشروع نظام إنتاج الخضار، الذي أطلقته وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إذ يساعد على فهم جوهر كيفية نمو النباتات من خلال اختبار وحدات بناء حياة النبات، وصولاً إلى المستوى الجزيئي، وتهدف التجربة إلى أنه يمكن تطبيق المعلومات الجديدة المكتسبة من الأبحاث المقامة على متن محطة الفضاء الدولية، لتزويد رواد الفضاء بالغذاء خلال مهماتهم الفضائية، كما توضح كيفية تكيف النبات في بيئات معينة، ويمكنها التوصل لنتائج علمية أخرى متقدمة في ما يخص الإنتاج الزراعي على الأرض، وتأمل «ناسا» أن يستخدم هذا المختبر لتنمية أنواع متعددة من الخضراوات، حتى تستخدم لمشاريع أكثر طموحاً مثل توفير الغذاء للشخص العادي على الأرض.

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علوم الحياة 
تعمل المهمة «سبيس إكس كرو 6»، ضمن البعثة 69 إلى محطة الفضاء الدولية، من بين مهامها على تركيب الأجزاء النهائية لـ «iRosa»، وهي الألواح الشمسية التي يتم تركيبها في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إجراء التجارب والأبحاث العلمية، وسيجري رواد فضاء الطاقم أكثر من 200 تجربة علمية وعرض تقني سيتم إجراؤه خلال مهمتهم، سيتضمن بعضها أبحاث علمية جديدة ومثيرة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثمّ الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض.

سلطان النيادي
الإمارات
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
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