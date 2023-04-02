«جي كي إس دي» تستثمر في العيادات الذكية

أبوظبي (وام)

أعلنت منصة الاستثمار العالمية إنفستوبيا عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي، الذي استضافته أبوظبي في مارس الماضي ومنها إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وهي مفهوم جديد في قطاع الرعاية الصحية، يركز على تحسين جودة الحياة ومسارات العافية، وتعد تكنولوجيا الرعاية الصحية الدقيقة من مكوناتها الرئيسية.

جاء ذلك خلال توقيع شراكة مع مجموعتي «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار و«سان دوناتو للمستشفيات الخاصة» الإيطاليتين، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، حيث وقع مذكرة التفاهم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وباولو روتيلي نائب رئيس مجموعة «سان دوناتو».

وأعلنت المجموعتان، «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار و«سان دوناتو للمستشفيات الخاصة»، عن استثمار أكثر من 125 مليون يورو، في مشاريع جديدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتشمل بنية تحتية جامعية وعيادات ذكية.

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «إن الهدف الرئيسي لمنصة إنفستوبيا يتمثّل في خلق منظومة عالمية للاستثمار في الاقتصادات الجديدة، ومن أبرزها قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية، ويسعدنا أن نشهد إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات خلال مؤتمر إنفستوبيا 2023، بالتعاون مع مجموعة «جي كي إس دي» للاستثمار، ومجموعة «سان دوناتو للمستشفيات الخاصة»، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه المنصة اليوم كوجهة أعمال عالمية حيث يلتقي المستثمرون والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة».

الطب الدقيق

قال باولو روتيلي نائب رئيس مجموعة «سان دوناتو للمستشفيات الخاصة»، رئيس جامعة «فيتا- سالوتي سان رافاييل»: «يتم دعم تطوير الطب الدقيق من خلال التقدم في العلاج والتحرير الجيني وكذلك الابتكار في التكنولوجيا، وسيحسن التطوير في هذه المجالات نوعية الحياة، وينصب تركيزنا في كل من شركتي «جي كي إس دي» للاستثمار، و«ىسان دوناتو»، على توفير البنية التحتية للرعاية الصحية والخبرة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال التركيز على مسارات العافية». وأضاف: «نحن فخورون بعلمائنا وفريقنا البحثي الذي يمتلك عددا من البرامج البحثية الجارية في مختبراتنا في إيطاليا بما في ذلك تجديد خلايا الدماغ، ونعمل أيضًا على برامج التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحقق فوائد عديدة، ويسعدنا أن نكون شريكا لمنصة إنفستوبيا في عام 2023 لدعم الوعي وتطوير الرعاية الصحية الحديثة في الطب الدقيق والعلاج والتحرير الجيني». وتعتبر التكنولوجيا في قطاع الرعاية الصحية واحدة من القطاعات الرئيسية التي تستهدفها إنفستوبيا والتي تتمحور رؤيتها حول الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديدة، حيث استضاف مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023 جلسة حوارية بعنوان «الابتكارات في مجال الرعاية الصحية»، وناقش رواد أعمال وأكاديميون ومسؤولون تنفيذيون الآفاق المستقبلية للابتكار في علوم الحياة، خاصةً في ظل وجود تنبؤات عالمية بأن يكون الطب الدقيق هو الاقتصاد الجديد في مجال التكنولوجيا الحيوية، كما تحدث المشاركون في الجلسة الحوارية عن الاقتصاد البيولوجي، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على الأنشطة البحثية والعلمية الرامية إلى فهم الآليات والعمليات التي تتم على مستوى الجينات والجزيئات.

مساهمة

قال كمال غريبي رئيس مجموعة «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار: «إن مساهمة دولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال منصة إنفستوبيا، جديرة بالثناء، حيث تهدف إنفستوبيا إلى دفع الاستثمارات العالمية في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية، ونحن فخورون بقدراتنا القوية في إدارة وخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الوجيزة، والتعليم الطبي، والبحث العلمي في مجال العلاجات الجينية والخلوية في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى الخطوات الأخيرة التي تم إحرازها في تطوير الطب الدقيق، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وسنركز اهتمامنا على خلق مزيد من فرص التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشاركة خبرات شركتنا».