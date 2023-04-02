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«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «الإحصاء»

«استشاري الشارقة» يناقش سياسة «الإحصاء»
3 ابريل 2023 02:57

الشارقة (وام)

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 يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس المقبل، جلسته الـ12 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة العاشرة، مناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي مدير الدائرة، والمستشار علي محبوب مستشار إحصائي، وعبدالله الكديد مدير إدارة الإحصاء، وخميس بشير مدير إدارة التنمية المجتمعية.

المجلس الاستشاري
الشارقة
الإحصاء
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