«طرق دبي» تفتتح جسرين ونفقاً

دبي (وام)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي امس جسرين رئيسيين ونفقاً بطول إجمالي 2325 متراً، وبطاقة استيعابية قدرها 27200 مركبة في الساعة، ضمن مشروع تطوير تقاطع الصقر الواقع بين شارع الخليج وشارعي خالد بن الوليد والغبيبة.

وجرى ربط الجسرين مع جسر (انفينيتي) ونفق الشندغة، من الجهة الشمالية، وسيجرى ربطهما مستقبلاً مع الجسور التي تنفذها الهيئة حالياً على تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع الشيخ خليفة بن زايد من الجهة الجنوبية. وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن مشروع تطوير تقاطع الصقر جزء من مشروع تطوير محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويسهم في توفير حارات مرورية حرة على طول محور الشندغة (شارعي الخليج والميناء)، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارعي الخليج والميناء، ورفع كفاءة الطريق ومستوى السلامة المرورية، إلى جانب توفير مداخل ومخارج لميناء راشد، وتوفير المزيد من المواقف أسفل الجسر الجديد لخدمة المنطقة.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات أرست مؤخراً أول عقد في المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة، ويمتد نطاق أعمال هذا العقد على شارع الشيخ راشد من تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، إلى تقاطع الصقر على شارع الميناء، بطول 4.8 كم، ويشمل تنفيذ ثلاثة جسور بطول إجمالي 3.1 كم بطاقة استيعابية قدرها 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات. وأوضح معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير محور الشندغة يعد من أضخم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسّم إلى خمس مراحل.. ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030م، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة: 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.