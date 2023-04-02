جامع «الراس».. أقدم مساجد أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شيد مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا «الراس» بأم القيوين، على نفقة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن أحمد المعلا، عام 1976، وتم إحلال آخر جديد مكانه في عام 2011 على نفقة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وتم اعتماده من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لأداء صلاة الجنازة فيه. ويعتبر أحد أهم المساجد في الإمارة، وأقدمها، ويقع في منطقة الراس بأم القيوين، وكان يتسع لـ1500 مصل، ويحتوي على سور به بوابتان رئيسيتان، بالإضافة إلى أماكن جلوس خارجية، وأشجار كبيرة منتشرة داخل السور وخارجه، وشهد الكثير من الأحداث التاريخية وتطبيق القوانين على المجرمين بعد كل صلاة جمعة.

ويتسع المسجد الجديد، لـ2000 مصل، ويضم 700 موقف للسيارات، وتم إزالة السور القديم وتسوية الساحة الخارجية، وتجميلها لتواكب المظهر الحديث للمسجد، كما تم زراعة الساحة بالورد والأشجار، وتركيب إضاءة تعكس جمالية المسجد من الخارج.

ويتميز الشكل الداخلي والخارجي للمسجد بتصميم معماري وزخرفة إسلامية تراثية، تواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة، حيث يضم مصلى للنساء، وسكناً للإمام والمؤذن ومغسلة للأموات، بالإضافة إلى غرفة لانتظار الجنائز.