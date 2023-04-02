فتوى: ما حكم من تناول شيئاً من المفطرات في نهار رمضان ناسياً؟

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن من تناول شيئاً من المفطرات في نهار رمضان ناسياً وجب عليه أن يُكملَ صيامَه، وأن يقضِيَ يوماً بدل ذلك اليوم، ولا إثم عليه، لأنه لم يتعمَّدْ إبطالَ صيامِه، وفيما يتعلق بلَصقةُ النيكوتين هل تؤثر على صحة الصيام؟ أفتى المجلس أن لَصقةُ النيكوتين التي توضَعُ على الجسم لا تؤثرُ على صحة الصيام، لأنها لا تسبّبُ وصولَ شيء إلى الحلق أو المعدة.

ورداً على فتوى «هل قَطرة العين تُفسد الصومَ؟» أفتى المجلس بأن قَطرةُ العين لا تُفسد الصومَ، إلا إذا وصل شيءٌ منها إلى الحلق أثناءَ الصيامِ، وينبغي التشاوُرُ مع الطبيب المختص في الاقتصار على استعمالها لَيْلاً، فإن أشار الطبيبُ على الصائم باستعمالها نهاراً، لدفع الضرر، فلا حرج عليه، ويَقضي إن وصل شيٌ منها إلى الحلق.

ما حكم مَن كانت مدةُ حيضها عادةً سبعةَ أيامٍ، ولكنها تتقطَّعُ فتجِدُ الحيضَ يوماً وتَطهُرُ يوماً، فهل تصومُ في يوم انقطاعِ حيضِها؟

قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المرأة التي يتقطع دُم حيضِها، تصومُ يومَ طُهرها وتتركُ الصومَ إذا رجع الدمُ، وتجمعُ الأيامَ التي فيها الدمُ حتى تُكمِلَ عادتَها (سبعةَ أيام)، فإن استمرَّ معها الدمُ زادت ثلاثةَ أيام لا تصومُ فيها، وتصومُ بعدها ولو استمرَّ عليها الدمُ، لأنه دمُ استحاضة.