شخصيات إسلامية.. أبي بن كعب

هو الصحابي الجليل أُبَيُّ بن كعب بن قيس بن عُبيد من بني معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار من الخزرج، ولد في يثرب، وشهد بيعة العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله، رضي الله عنه، وقيل: بينه وبين سعيد بن زيد، وقد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وكان من الستة الذين حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أقرأ الناس، وكاتباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وكنَّاهُ بـ«سيد الأنصار»، وبشَّره بالجنة.

له أكثر من ستين حديثاً، رواها عنه الجماعة، كما أن له في مسند بَقِي بن مَخلد 164 حديثاً، منها ثلاثة أحاديث متفق عليها، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بسبعة.

توفي رضي الله عنه سنة 30 هـ على الراجح. وفي يوم وفاته رُئيَ أهلُ المدينة يَمُوجُونَ في سِكَكِهم، فقيل لبعض الناس في ذلك، فقالوا: «إنه قد مات اليوم سيد المسلمين، أُبَيُّ بن كعب». رضي الله عنه.