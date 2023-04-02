«أبوظبي للصيد» يُعلن آليات المُشاركة والبيع والشراء

أبوظبي (الاتحاد)

يُعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الفعالية الوحيدة في دولة الإمارات التي تُتيح للزوار شراء أسلحة الصيد والرماية، والتي يتنافس مُصمّموها ومُصنّعوها من الشركات والخبراء في تقديم أفضل المُنتجات للصيادين والرماة بحرفية عالية، وفي كل دورة جديدة تبرز ابتكارات لافتة ونادرة في عالم الصيد والرماية، يميزها الفنّ والجودة والمتانة والأمان.

وحققت الدورة الماضية من المعرض مبيعات قياسية مباشرة على أرض الحدث، ومن بين ما يزيد على 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة، شارك في قطاع «أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية»، 47 شركة إقليمية ودولية و110 علامات تجارية عالمية، باعت لمُحترفي وهواة الصيد بشكل مباشر ما يزيد على 3400 قطعة سلاح، فضلاً عن عقد شراكات وصفقات كبيرة، حيث سجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية من الجمهور الذي فاق عدده 150 ألف زائر.

ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة القادمة من المعرض خلال الفترة من 23 ولغاية 29 أغسطس 2023، وذلك برعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وشريك القطاع «كراكال»، وشركاء الصناعة كل من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، والاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، ومعرض دبي الدولي للخيل، ومعرض The Game Fair في فرنسا، وشريك صناعة السيارات ARB الإمارات.

ويستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنوياً، كبريات الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد، حيث يُعتبر هذا القطاع من أبرز الفعاليات التي ينتظرها عُشّاق المعرض كل عام. وتشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة، بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة.

وتمكّنت الشركات العارضة في قطاع «أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية» من زيادة مبيعاتها على نحوٍ كبير في معرض أبوظبي للصيد على مدى دوراته السابقة، وذلك عبر إقبال عُشّاق الصيد على شراء كل ما يلزمهم، ولقاء كبار المُشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين لتسويق مُنتجاتها.

وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض، دليلاً لتعليمات بيع وشراء أسلحة الصيد، عبر الموقع الإلكتروني للحدث، حيث تخضع عمليات البيع للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام بها.

من جهتها، طوّرت وزارة الداخلية بدولة الإمارات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول الأخرى.

وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات باقتناء 3 قطع سلاح كحد أقصى. كما يُسمح لجميع الجنسيات من كافة الدول بشراء أسلحة الصيد، شرط تقديم وثيقة عدم ممانعة من السلطة المُختصّة في بلد المُشتري، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها. على أن يتم التسجيل والتقدّم بطلب تصريح شراء وترخيص سلاح عبر زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.