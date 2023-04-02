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قائد شرطة دبي يتسلم بحث رسالة دكتوراه في القانون العام

عبد الله المري لدى تسلم البحث من محمد العظب (من المصدر)
3 ابريل 2023 02:56

دبي (الاتحاد)

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تسلّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، من اللواء خبير الدكتور محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، بحث رسالة الدكتوراه في القانون العام، التي أنجزها تحت عنوان: «حق المنافسة بين شركات النقل الجوي».
وهنأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، اللواء محمد العظب على نيله نال درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة عجمان، مثنياً على جهوده وسعيه للحصول على الدرجات العلمية العليا، ومؤكداً أنّ شرطة دبي لن تألو جهداً في دعم كوادرها البشرية، عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
وشدّد معاليه على ضرورة ترسيخ المعارف والنظريات العلمية التي يكتسبها الخريج من دراسته في الواقع العملي، وتطوير العمل وتحديثه باستمرار، من خلال الدراسات والبحوث العلمية، ودعمها بالتطبيقات العملية.
وأعرب اللواء الدكتور محمد العظب، عن شكره وتقديره لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري، على دعمه اللامحدود لأبناء الوطن في مواصلة دراساتهم العليا، مؤكداً أنه سيسخر مخزونه العلمي في خدمة القيادة العامة لشرطة دبي، والعمل على المساهمة في تطوير مواقع العمل على مختلف الأصعدة.

شرطة دبي
عبد الله خليفة المري
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