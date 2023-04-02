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الإمارات

11 مليون درهم تفك كرب نزلاء «إصلاحية دبي»

مروان جلفار
3 ابريل 2023 02:56

دبي (الاتحاد)

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صرح العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن قسم الرعاية الإنسانية، قدم مبلغ 11 مليوناً و129 ألفاً و440 درهماً العام الماضي للنزلاء والنزيلات، وذلك في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية.
وأكد العميد مروان جلفار أن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها، إيماناً منهم بمبدأ الفرصة الثانية، وأن الهدف ليس معاقبة النزلاء، وإنما الأخذ بيدهم نحو طريق الصلاح، وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، من خلال البرامج والدورات والحرف المهنية ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وأثنى على جهود المؤسسات الخيرية والمبادرات الإنسانية لفاعلي الخير، الذين يحرصون على البحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، الأمر الذي يعكس تعاضد المجتمع الإماراتي لتعزيز قيم التسامح والعطاء والتراحم، والجهود المتضافرة بين المؤسسات الحكومية والخاصة لبناء الوطن وخدمته. بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن التبرعات التي تجاوزت الـ11 مليون درهم، صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم لا سيما المتعسرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم.

إصلاحية دبي
المؤسسات العقابية والإصلاحية
دبي
شرطة دبي
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