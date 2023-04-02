«دبي للتوحد» يطلق حملته للتوعية

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطلق مركز دبي للتوحُّد حملته السنوية السابعة عشرة للتوعية بالتوحُّد، والتي تستمر فعالياتها لمدة شهر كامل، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحُّد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام. وقال هشام عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد «نكرر شكرنا وعميق امتناننا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على رعايته الكريمة في كل عام للحملة السنوية للتوعية بالتوحد، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم وضمان حقوقهم، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة، مثمنين دور شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لدعمهم المعهود للحملة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نحرص في (الهيئة) على دعم الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة، أعلنت شركة الأنصاري للصرافة دعمها لمبادرة التقييم الشامل المجاني لـ100 طفل إماراتي التي تم إطلاقها للمرة الأولى العام الماضي، وذلك من خلال تقديمها لمبلغ 500.000 درهم دعماً لاستمراريتها.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة «يُسعدنا الإعلان عن دعمنا لمركز دبي للتوحد في إطار هذه المبادرة الوطنية، مؤكدين التزامنا في خدمة الأهداف التنموية للإمارة، ومساعدة جميع مكونات المجتمع».