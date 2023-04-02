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«إقامة دبي» تستعرض الخدمات الذكية

«إقامة دبي» تستعرض الخدمات الذكية
3 ابريل 2023 02:56

دبي (الاتحاد)

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تتابع إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بث برنامج «قايلة جوازات دبي» بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، طيلة شهر رمضان المبارك، وتُقدم فيه الإدارة مجموعة من الجوائز المادية بشكل يومي، بالإضافة إلى جائزة قيمة كل يوم خميس، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة، تهدف إلى إحياء روح التراث الإماراتي الأصيل، والتعرف على ثقافة الدولة وحضارتها وإنجازاتها وجهودها في المبادرات والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة، يتم نشرها عبر حسابات قنوات التواصل الاجتماعي لإذاعة الأولى، وإقامة دبي.
ويستضيف البرنامج يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ضيوفاً من الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، لإطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، حيث حلّ اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، ضيفاً على البرنامج متحدثاً عن البيئة الداخلية المثالية للإدارة، كونها كانت ضمن أفضل ثلاث دوائر في رضا الموظفين، كما قدم بعض المعلومات عن رضا المتعاملين وآخر الخدمات التي تم تطويرها في الإدارة وانعكاساتها في جعل رحلة المتعامل أسهل. وأشار سرور إلى أن تطوير مشاريع الخدمات الذكية، هو أحد استراتيجيات الإدارة في تقديم هذه الخدمات؛ نظراً لدورها الكبير في توفير الوقت والجهد على المتعامل.
 المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية ضيفاً على حلقة نهاية الأسبوع، حيث تحدث عن الحزمة التي تعدها الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي، من البرامج والدورات التدريبية التخصصية لمأموري الجوازات العاملين في الصفوف الأمامية من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وضمان أمنهم مثل دورات «الحس الأمني، لغة الجسد والإشارة، وكشف التزوير».

إقامة دبي
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
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