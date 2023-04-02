ناعمة المنصوري تطالب بتسريع الاجراءات الإدارية المتعلقة بصرف بعض أموال القصر .
ناعمة المنصوري
2 ابريل 2023 23:20
توجه ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالًا برلمانياً لمعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقرر انعقادها يوم الأربعاء المقبل برئاسة معالي صقر رئيس المجلس حول "تأخر الاجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات صرف بعض أموال القصر في الوقت المناسب خاصة في المناسبات والظروف الطارئة". وقالت إن بعض المتعاملين يواجهون تأخيرا في الإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات حصول القصر على بعض أموالهم لتلبية متطلبات بداية العام الدراسي والأعياد والإجازات الصيفية والظروف الطارئة وبناء عليه نتوجه بسؤال لوزير العدل حول الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل بوصفها سلطة تنفيذية لمعالجة هذا التأخير وما يترتب عليه من نتائج على القصر . وأضافت أن بعض القصر يواجهون صعوبة في الاستفادة بجزء من أموالهم نظرا لتأخر الإجراءات الإدارية والتي يترتب عليها العديد من التحديات المرتبطة بمواصلة القصر حياتهم الطبيعية بشكل سلسل يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار .