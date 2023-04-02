الأربعاء 5 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان

حاكم عجمان يستقبل المهنئين بشهر رمضان
2 ابريل 2023 23:15

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر الليلة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ فيصل بن عبد الله المعلا، وسعادة عبد الرحمن بن علي الجروان المستشار في ديوان حاكم الشارقة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

 

 

أخبار ذات صلة
"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
«الشارقة للعمل التطوعي» تطلق مسابقة رمضانية
المصدر: وام
رمضان
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«بروج للبتروكيماويات» تعزز تواجدها في منطقة شرق أفريقيا
الاقتصادي
«بروج للبتروكيماويات» تعزز تواجدها في منطقة شرق أفريقيا
اليوم 14:26
لوكاكو ضحية عنصرية «السيدة العجوز»!
الرياضي
لوكاكو ضحية عنصرية «السيدة العجوز»!
اليوم 14:25
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
الاقتصادي
«الاتحاد للطيران»: إتمام أول دفعة من برنامج منح رخصة طيار متعدد الطواقم
اليوم 14:22
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
الاقتصادي
«مطارات أبوظبي» توقع اتفاقية شراكة مع «جيتكس»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©