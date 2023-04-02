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أميركا تعلق على تخفيضات «أوبك+»
تعبيرية
2 ابريل 2023 23:08
علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الأحد، على إعلان عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف «أوبك+»، عن خفض طوعي لإنتاج النفط.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: «سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين».
وأضاف أن "إدارة بايدن تركز على الأسعار للمستهلكين الأميركيين".
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