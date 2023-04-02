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الاقتصادي

أميركا تعلق على تخفيضات «أوبك+»

تعبيرية
2 ابريل 2023 23:08

علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الأحد، على إعلان عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف «أوبك+»، عن خفض طوعي لإنتاج النفط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: «سنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين».

وأضاف أن "إدارة بايدن تركز على الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

 

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المصدر: رويترز
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النفط
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