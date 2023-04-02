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حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان
2 ابريل 2023 22:38

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، والشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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المصدر: وام
حاكم أم القيوين
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