محمد بن راشد يستقبل الأعيان والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين
محمد بن راشد يستقبل الأعيان والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين
2 ابريل 2023 19:40
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الأعيان والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس الشندغة.