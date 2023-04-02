الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
2 ابريل 2023 18:35

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وغائما ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار والأتربة. وتكون شمالية غربية/ 20 إلى 35 تصل 60 كم/س.

الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06:01 والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.

بحر عمان شديد الاضطراب إلى مضطرب. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 51:20 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غدا
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
عربي ودولي
زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
اليوم 14:06
ماكرون
عربي ودولي
بكين: الرئيس الفرنسي سيزور الصين
اليوم 14:04
مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 14:02
إصابات في حريق مستشفى ببرلين
عربي ودولي
إصابات في حريق مستشفى ببرلين
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©