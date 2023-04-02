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محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين

محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين
2 ابريل 2023 18:29

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس الشندغة أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأخوه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متوجهين بالدعاء إلى المولى عزّ وجلّ أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها الكريم، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب الرفعة والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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المصدر: وام
محمد بن راشد
سعود بن راشد المعلا
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