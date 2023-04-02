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الإمارات

سهيل المزروعي: الإمارات تخفض طوعاً إنتاجها النفطي اعتباراً من مايو حتى نهاية العام

سهيل المزروعي
2 ابريل 2023 18:12

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك بلس».

وأضاف معاليه، في تصريح: إن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022.

الجدير بالذكر أن «أوبك بلس» من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غداً الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.

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