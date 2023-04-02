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أكثر من11مليون درهم لفك كرب نزلاء في شرطة دبي

أكثر من11مليون درهم لفك كرب نزلاء في شرطة دبي
2 ابريل 2023 15:22

قدم قسم الرعاية الإنسانية في شرطة دبي11 مليوناً و129 ألفاً و440 درهماً العام الماضي للنزلاء والنزيلات في صورة مساعدات مالية مقطوعة وعينية.

وقال العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية إن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها ، إيماناً منهم بمبدأ الفرصة الثانية، وأن الهدف ليس معاقبة النزلاء، وإنما الأخذ بيدهم نحو طريق الصلاح، وتأهيلهم ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى.

بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن التبرعات التي تجاوزت الـ11 مليون درهم، صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، موضحاً أن هذه المساعدات تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمعدومين، وإعانات طبية كالكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، إصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، مستلزمات للأطفال، ملابس وكسوة أعياد ومواد نظافة شخصية، وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى. 

 

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المصدر: وام
الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية
النزلاء
شرطة دبي
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