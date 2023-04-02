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قرقاش: زيارة المقداد لمصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سوريا إلى محيطها العربي

أنور قرقاش
2 ابريل 2023 15:02

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
مصر
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