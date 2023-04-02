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مجالس الداخلية الرمضانية تنطلق حضورياً

مجالس الداخلية الرمضانية تنطلق حضورياً
2 ابريل 2023 13:51

 برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق مجالس وزارة الداخلية هذا الأسبوع بأجواء شهر رمضان المبارك، وبصورتها الحضورية في مجالس المواطنين والأحياء في كافة إمارات ومدن الدولة، تحت عنوان «المسؤولية المجتمعية.. طموح قيادة وتفاعل مجتمع».

وتعقد مجالس وزارة الداخلية بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وتتناول المجالس عدداً من المواضيع الحيوية المندرجة تحت العنوان الرئيسي والذي يلامس احتياجات المجتمع، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وذلك في حوار مجتمعي مفتوح يناقش هموم المواطن والمجتمع بصورة حضارية ويعزز مكتسبات التنمية الشاملة.

وتنطلق الحلقة الأولى من المجالس يوم الأربعاء 5 أبريل، تناقش موضوع «المواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة»، وذلك في 7 مجالس تتوزع على إمارات الدولة، من بينها مجلسان للنساء في كل من أبوظبي وعجمان، وخمسة مخصصة للرجال في باقي الإمارات.

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وتتناول المجالس الأولى محاور تعزيز القيم الوطنية والبيئة الإماراتية لمواجهة هذه السلوكيات الدخيلة، والترابط الأسري والمجتمعي ودوره في الحد من هذه الظواهر، والمسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات.

وتنطلق الحلقة الثانية في 12 أبريل تحت عنوان «التنشئة المتوازنة للأطفال» في كافة مناطق الدولة، من بينها ثلاثة مجالس للنساء في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين وأربعة للرجال، حيث تتناول محاور العالم الرقمي والألعاب الإلكترونية ضرورة وخطورة، والتحديات الاجتماعية والأسرية والتربوية والصحية، ومستقبل النشء من الناحية الثقافية والأمنية والوطنية.

وتعقد آخر حلقات المجالس يوم الأحد 16 أبريل، من بينها مجلسان للنساء في الشارقة والفجيرة وخمسة للرجال في الإمارات الأخرى، وسوف تناقش مواضيع صناعة المحتوى وتأثيره على المجتمع والآثار الاجتماعية المترتبة على المحتوى الرقمي، والمسؤولية المجتمعية لصناع المحتوى الإماراتي.

المصدر: وام
رمضان
مجالس وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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