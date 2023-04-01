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أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة

أمطار على أبوظبي ومناطق بالدولة
2 ابريل 2023 02:48

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة في الدولة وصاحبتها رياح نشطة إلى قوية السرعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي من الغرب يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا. 
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع سقوط أمطار نهاراً، وانخفاض في درجات الحرارة.
والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.
كما يتوقع أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق، وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.
. وأظهر تقرير السمات المناخية لشهر أبريل، الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد، ضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل، مقارنة مع شهر مارس، بمقدار من 3- 5 درجات. كما تتأثر المنطقة خلال الشهر بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق، وفي حالة تعمق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار. وأشار المركز إلى أن هذا الشهر يعتبر من أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، وتتميز هذه الفترة باختلاف وسرعة تغير توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، وبالتالي يؤدي إلى تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.
كما تواصل الشمس حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، حيث ترتفع درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً على أغلب مناطق الدولة، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل، مقارنة مع شهر مارس، بمقدار 3- 5 درجات.

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الرياح متوسطة السرعة
وفيما يتعلق بالرياح، فإن متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح 121.3 (كم/ س) في جبل حفيت سنة 2013، وكانت أعلى هبة رياح (كلم/س) 137 في مطار العين سنة 2003، أما متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر فيبلغ 43%.
ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 82%، أما متوسط الرطوبة النسبية الصغرى فيتراوح ما بين 17% إلى 28، بينما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل، مقارنة مع شهر مارس، بمقدار 3- 5 درجات.
وكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2015، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف. وكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على الغزلة في سنة 2019.

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المركز الوطني للأرصاد
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