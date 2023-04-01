صدور العدد 591 من مجلة «الجندي»

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 591 لشهر أبريل 2023.

وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية. وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «دولة اللامستحيل»، حيث قالت فيها: «الإمارات دولة اللامستحيل ونموذج البناء والإنجاز والعطاء أصبح اسماً ملازماً لها، وبه تُعرف، كيف لا وقد تحولت بين عشية وضحاها من دولة فتية ناشئة إلى دولة متقدمة تغزو الفضاء وتعانق القمر، من دولة كانت بالأمس تعتمد على البترول كمصدر أساسي للدخل إلى دولة علم وأبحاث ترتاد الكواكب وتدخل عالم الفضاء من أوسع أبوابه». ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.