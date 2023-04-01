محمد الهاملي: رؤية ثاقبة لمستقبل الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، إلى جانب تعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، تجسد رؤية صاحب السمو رئيس الدولة الثاقبة لمستقبل الإمارات وتعزيز ريادتها إقليمياً ودولياً، وتؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الازدهار والنماء التي تشهدها الدولة بقيادة سموه.

وقال الهاملي: إن القرارات تبشر بالمزيد من الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات، وتعزز المكتسبات التي تحققت خلال أكثر من خمسين عاماً، خاضت خلالها الإمارات تجارب ناجحة في النمو والتطور، وتضع لبنة جديدة في مسيرة النهضة الشاملة واستشراف المستقبل بالمزيد من المبادرات الرائدة والجريئة خلال الخمسين عاماً القادمة.

وهنأ رئيس مجلس الأمناء أصحاب السمو الشيوخ بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، في إطار سعي سموه الحثيث لمواصلة العمل وفق رؤية واضحة ومنهج متفرد في القيادة الرشيدة، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المجالات كافة.