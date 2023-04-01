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«رمضان دبي» يستقطب 110 آلاف مصل للتراويح

«رمضان دبي» يستقطب 110 آلاف مصل للتراويح
2 ابريل 2023 02:48

دبي (الاتحاد)

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أدى 110 آلاف مصل صلاة التراويح في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل في كافة المساجد التي تضم فعاليات (رمضان دبي 1444ه 2023م) منها (50) ألف مصل لفعالية قراء دبي و(60) ألف مصل لجوامع نخبة القراء، وتنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعليات رمضان دبي تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب) وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وتقام فعالية قراء دبي وفعالية نخبة القراء معاً في (29) جامع وموقع في إمارة دبي إضافة إلى جامع مدينة إكسبو دبي بمشاركة 134 قارئاً من داخل وخارج الدولة منهم 13 قارئاً من خارج الدولة يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي على مستوى دول الخليج والعالم العربي، الذين قدموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، و25 قارئاً من داخل الدولة(من المواطنين) و44 من طلاب إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه و(2) قارئ من خارج الدائرة، إضافة إلى (50) قارئاً في (جوامع النخبة) من أئمة الدائرة من أصحاب الأصوات الندية. ويضم رمضان دبي حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الإسلامية المصاحبة وشارك فيها ما يقارب من 3500 مشارك في أنشطة الثقافة الإسلامية خلال الأسبوع الأول من رمضان، تمثلت تلك الأنشطة في نشاط بعنوان (ختمة وتدبر) ومسابقة موظفي حكومة دبي (الموظف الحافظ) وبرنامج فإني قريب بعنوان (وقفة مع أفضل سورة) ومحاضرات للنساء في مسجد مردف الكبير، ومحاضرات مراكز التحفيظ، ودورات الحفظ والمراجعة، ومجالس رمضان بعنوان (عندما تتصافح القلوب) إضافة إلى تقديم محاضرات دبي عدد(38) محاضرة بعنوان دورة رمضان ورسوخ البيان، و(20) محاضرة بعنوان دورة قصة وتعليق.

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