88000 ألف وجبة إفطار صائم وزعتها «الهلال الأحمر»

هالة الخياط (أبوظبي)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال مركز مدينة أبوظبي، 88 ألف وجبة إفطار صائم في مدينة أبوظبي وضواحيها منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وأوضح سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن حملتها الموسمية تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، توزع يومياً في مدينة أبوظبي وضواحيها 8000 وجبة إفطار صائم، من خلال 55 خيمة إفطار خصصتها «الهيئة» لمشروع إفطار صائم، موزعة على 45 موقعاً جغرافياً في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقال السويدي لـ «الاتحاد»، إن مركز مدينة أبوظبي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي من خلال مشروع إفطار صائم، سيتولى توزيع 225 ألف وجبة رمضانية خلال شهر رمضان الفضيل بقيمة 3.850.000، بالتعاون مع 80 متطوعاً ومتطوعة.

وأكد السويدي أنه تم تشكيل فريق من متطوعي «الهلال الأحمر» لكل موقع، مهمتهم الإشراف على آلية توزيع الوجبات، والتأكد من وصول الوجبات في الوقت المحدد، والتأكد من سلامة الطعام قبل توزيعه وأثناء عملية التوزيع للمستفيدين.

وأشار إلى أهمية دور المحسنين ممن تبرعوا بتكاليف إقامة الخيام الرمضانية. وتستهدف «الهيئة» في توزيعاتها للخيام الرمضانية، أن توجد في مناطق السكن العمالية، وفي الأماكن القريبة من المساجد والأماكن التي تشهد اكتظاظاً بالسكان، لتضمن وصول الوجبات الرمضانية لمستحقيها.

ويأتي مشروع إفطار صائم في إطار حملة «الهيئة» الرمضانية الموسمية «رمضان.. عطاء مستمر» الذي سيستفيد منه على مستوى الدولة 831 ألفاً و205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم.