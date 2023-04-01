شرطة دبي تطلق «رمضانكم خير»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، حملة مجتمعية توعوية بعنوان «رمضانكم خير»، بالتعاون مع شركة «طلبات الإمارات»، تستهدف الفئات العمالية بتوزيع 11 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن الحملة تأتي استكمالاً للجهود المشتركة والتنسيقية مع شركة التوصيل «طلبات»، لتعزيز الأمن ونشر ثقافة الوعي والالتزام بالقوانين وإجراءات السلامة في المناطق العمالية بإمارة دبي.

وأكد الفلاسي أن هذه الحملة، والتي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تعزز قيم التراحم والترابط والتكافل في صورة عمل إنساني يحض عليه ديننا الحنيف، وهو «إطعام الطعام»، وأن توزيع الوجبات الغذائية، يعد فرصة مُثلى لتعزيز نشر ثقافة الوعي بين الفئات العمالية، برسائل توعوية باللغتين الإنجليزية والأوردو، تتضمن إرشادات حول إجراءات الأمن والسلامة، وحقوق العمال وواجباتهم، والتأكيد على قنوات التواصل المفتوحة لترسيخ الثقة بين الشرطة والعمال.

وبين أن هذه الحملة تعد واحدة من أبرز حملات شرطة دبي المجتمعية والتوعوية في آنٍ معاً، وتضعها إدارة التوعية الأمنية ضمن أجندتها السنوية بالشراكة مع «طلبات الإمارات»، مع التوسع في الأهداف ومضامين التوعية مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وإدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومركز شرطة القصيص، ومركز شرطة جبل علي، ومركز شرطة البرشاء، للتنسيق بين الجهود وتوحيد الأهداف، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمان وإسعاد المجتمع.

من جانبها، قالت تاتيانا رحّال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: «يشرفنا أن نتشارك مع شرطة دبي لدعم حملة (رمضانكم خير) النبيلة، من خلال تقديم وتوزيع وجبات الإفطار في مختلف مناطق دبي في شهر رمضان الفضيل، وتعكس هذه المبادرة الدور المجتمعي والإنساني لشرطة دبي وجهود دولة الإمارات ودورها الرائد في نشر روح العطاء والتسامح بين شرائح المجتمع كافة، وفي شتى المجالات، ويُعد شهر رمضان فرصة مثالية لتعزيز التزام شركة طلبات الإمارات تجاه المجتمع بالتعاون مع الهيئات الحكومية والإنسانية، ونتطلع إلى تعاوننا المستمر مع شرطة دبي لدعم مثل هذه المبادرات السامية».

بدوره، أكد النقيب حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هذه الحملة تدعم أهداف القسم في تعزيز الوعي بين العمال على اختلاف فئاتهم، بحقوقهم العمالية التي يكفلها القانون لهم، إلى جانب التأكيد على قنوات التواصل مع الشرطة لتمكينهم من طرح استفساراتهم وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم عبر مركز الاتصال 901، وتعريفهم بحقوقهم القانونية والتزاماتهم التعاقدية، منوهاً بأن القسم يعمل على مدار العام، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، على إطلاق مبادرات وبرامج وحملات توعية وتثقيف، بالإضافة إلى النزول الميداني للمواقع، دعماً لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

وبدورها، أوضحت الملازم سلمى المري، منسق عام حملة «رمضانكم خير»، أن الحملة وبالتعاون مع إدارة العلاقات المجتمعية ومنصة شرطة دبي للتطوع، حققت حتى الآن 66 ساعة تطوعية، بمشاركة 74 متطوعاً، مؤكدة إقبال أفراد المجتمع منذ الأيام الأولى على الحملة بالتسجيل والمشاركة لكسب الأجر والثواب.