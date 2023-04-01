مسجد الشيخ زايد بعجمان يستضيف قراء العالم الإسلامي

عجمان (الاتحاد)

شهد مسجد الشيخ زايد في عجمان، إقبالا كبيراً من المصلين خلال أيام رمضان الفضيل، وذلك لاستضافة اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان في دورتها 17، نخبة من قراء العالم الإسلامي، لإمامة المصلين طوال الشهر الكريم.

وتقام الفعاليات تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الشهر المبارك.

وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، حرص اللجنة على تهيئة المناخ المناسب لأداء المصلين صلاتهم في جو تحيطه الروحانيات، من خلال تلبية متطلباتهم من استضافة قراء من العالم الإسلامي، ممن يتمتعون بأصوات عذبة، فضلاً عن توفير سبل الراحة من وجود ساحات إضافية خارج المسجد لتسع الجميع، مع تخصيص أماكن لأصحاب الهمم، ووجود مواقف للسيارات، بالإضافة لتنظيم الدخول والخروج من قبل المتطوعين.

وأشارت إلى أن عدد القراء الذين يحيون صلاة التراويح والقيام في مسجد الشيخ زايد، وصل إلى 10 قراء على مدار الشهر الكريم، منهم فضيلة الشيخ سعيد الخطيب، والقارئ الشيخ إسلام صبحي، وعلاء المزجاجي، والعيون الكوشي، والقارئ الشيخ عادل ريان، والياس الحجري، ومن ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القارئ إسماعيل حسن، وعلي صالح البلوشي، وحميد المدني، وسيؤم المصلين في صلاة القيام القارئ الشيخ عبد السلام محمد.