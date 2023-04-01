«الفردان» تدعم حملة «وقف المليار وجبة» بـ 5 ملايين درهم

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الفردان مساهمتها بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتسعى الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم. وتعهدت مجموعة الفردان بتقديم 5 ملايين درهم، خلال 5 سنوات للمساهمة في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام، بما يساهم في إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، ويضمن استدامة العطاء والخير.

وقال علي فردان الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان: «فخورون بالمشاركة في حملة (وقف المليار وجبة) التي تحمل معاني إنسانية وحضارية سامية؛ لأنها ستسهم في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجوع حول العالم، باعتباره من أكبر تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضاف: «إن الخير والبذل والعطاء نهج راسخ لدى أبناء دولة الإمارات الذين يقدمون نماذج مشرفة وملهمة في العمل الإنساني، إذ تعبر الحملة التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام عن الفهم الإماراتي العميق لأهمية المشاريع الإنسانية والخيرية المستدامة في دعم احتياجات الفئات الأقل حظاً في العالم».

وتدعم الحملة جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، والتي تُعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها. وتنسجم حملة «وقف المليار وجبة» مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى مأسسة العمل الخيري واستدامته، بما يعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، حيث يقدم أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام دعوة إماراتية مفتوحة إلى العالم من أجل توحيد الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للشرائح الأقل حظاً، باعتباره مفتاح الاستقرار الاجتماعي في جميع البلدان.