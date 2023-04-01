11 بنداً من المخالفات لسائقي «الديليفري»

دينا جوني (دبي)

حددت هيئة الطرق والمواصلات سبعة اشتراطات وإرشادات في السلامة المرورية لسائقي الدراجات النارية العاملين في شركات التوصيل أو «الديليفري» في دبي، مشيرة إلى وجود 11 نوعاً من المخالفات التي تطال سائقي دراجات التوصيل والتي تصل إلى حدّ إيقاف التصريح بالعمل.

يأتي ذلك بهدف وضع منهجية تنظّم نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل، وتوضيح الإجراءات وضوابط وأحكام نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، وتوضيح رحلة المتعامل من خلال إجراءات عمل واضحة وموثقة.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام سائقي «الديليفري» بارتداء خوذة الحماية بالمواصفات المعتمدة من قبل مؤسسة الترخيص لسائقي الدراجات، وعدم تجاوز السرعة القصوى وهي 100 كلم/ الساعة، والالتزام بعدم اصطحاب راكب خلف السائق، وعدم استخدام الحارة اليسرى أثناء القيادة على الطرق، الالتزام بعدم استخدام الحقائب المحمولة على الظهر في التوصيل، واستخدام الأماكن والمواقف المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة بالإمارة أثناء مزاولة النشاط، والالتزام باستخدام حامل (Holder) لتثبيت الهاتف على الدراجة.

ومن الإرشادات أيضاً عدم مشاركة نفس المسار وتجنب مشاركة مسار واحد مع المركبات والمناورة بشكل خطير بين حركة المرور، وقيادة الدراجة أمام السيارة أو خلفها، بدلاً من الذهاب إلى جانب السيارة، حيث تصبح الدراجة غير مرئية بالنسبة لسائق السيارة، والحفاظ على مسافة الأمان عند الرغبة في تغيير المسار، واستخدام الإشارة قبل ثلاث ثوان من الدوران.

وتستهدف الهيئة من تلك الاشتراطات المنشآت التي تقوم بإدارة عمليات توصيل الوجبات والمواد والأجهزة وعمليات نقل الأثاث والمستندات والوثائق، وغيرها من العمليات المشابهة من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، مما يدعم عجلة التنمية الاقتصادية ويساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

كما وضعت الهيئة جدولاً يتضمن 11 بنداً من المخالفات والغرامات الخاصة بسائقي الدراجات النارية والتي تتراوح بين 200 و1000 درهم، وتصل إلى حدّ إيقاف تصريح عمل المنشأة المشغّلة.

وفي حال نقل مواد محظورة أو مخالفة للنظام العام توقف هيئة الطرق تصريح العلم بشكل مؤقت في المرة الأولى، وتوقفه نهائياً عند ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية.

ومن أبرز المخالفات المذكورة استخدام الحارة اليسرى من الطريق أو عدم التزام السائق بالمسار المخصص للدراجات النارية، والجلوس أو التجمهر بصورة غير حضارية، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر في توصيل الطلبات، وممارسة النشاط من دون تصريح مهني أو تصريح منتهي الصلاحية، وممارسة النشاط بمركبة غير مرخصة أو لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، واصطحاب راكب خلف السائق بالدراجة المخصصة للتوصيل، ووضع صندوق لا تتوفر فيه الاشتراطات الفنية، وعدم الالتزام بشكل عام باشتراطات وقواعد السير والمرور والصحة العامة أثناء قيادة الدراجة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تفعيل إصدار شهادات خاصة بتأهيل سائقي دراجات توصيل الطلبات التابعين لشركات توصيل الطلبات في الإمارة، سعياً منها للارتقاء بأداء السائقين العاملين في القطاع، وكذلك تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات لصالح شريحة واسعة من المستهلكين في دبي.

وتسعى الهيئة تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية إلى رفع كفاءة قطاع توصيل الطلبات وأيضاً سلامة سائقي دراجات التوصيل. وقد طورت برنامجاً تدريبياً متكاملاً بشقيه العملي والنظري، يركز على أساسيات القيادة الدفاعية ومتطلبات السلامة والصيانة الدورية للدراجات. وتبذل الهيئة جهوداً حثيثة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي من خلال تطبيق العديد من المبادرات، وسيضمن إصدار شهادات تأهيل السائقين الجديدة التأكد من استيفاء السائقين الاشتراطات المهنية وتقليل المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية.