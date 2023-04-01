فتوي: ظننت أن وقت أذان الفجر لم يحن، فتسحرتُ، ثم تبيّن أني تسحرت بعد الأذان، فماذا عليّ؟

ورد لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي سؤال: «ظننت أن وقت أذان الفجر لم يدخل، فتسحرتُ، ثم تبيّن أني تسحرت بعد الأذان، فماذا عليّ؟

يجب على مَن تسحَّر بعد الأذان أن يُكْمل صيامَ اليوم، وأن يقضيَ يوماً مكانَه، ولا إثم عليه، لأنه لم يتعمد الفطرَ، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ ‌أُمَّتِي ‌الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

هل يجوز مس المصحف وأنا على غير وضوء؟

لا يجوز لك مس المصحف من غير طهارة، لقول الله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُون)، «سورة الواقعة: الآية 79»، وأما قراءةُ القرآنِ من حفظك أو من الأجهزةِ اللوحيةِ أو الهاتفِ المحمولِ فلا حرج فيه، ولو كنتَ على غيرِ وُضوءٍ.

ومن فتاوى النساء:، هل حُقَنُ البوتكس أو الفلر في نهار رمضان تُفسد الصومَ؟،

أجاب المجلس حُقَن البوتكس أو الفلر لا تُفسدُ الصومَ، أما حكمُ استعماله فيخضَعُ للضوابط الشرعية.

كما ورد سؤال هل يجوز للمرأة أن تتناولَ حبوبَ منعِ نزولِ الحيضِ، لأجل صيامِ وقيامِ رمضانَ؟

فأجاب: يجوز للمرأة استعمالُ دواءٍ يمنع نزولَ الحيض إذا لم يكن في ذلك ضررٌ على صحتها، والأفضلُ أن تتركَ الأمورَ على

طبيعتها، فهذا أمرٌ قدَّرهُ اللهُ تعالى على النساء.