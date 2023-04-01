طفلة تستعيد بصرها بعد عملية زراعة قرنية في الدولة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أجريت عملية ناجحة لزراعة قرنية لطفلة إماراتية تبلغ من العمر ثمانية عشر شهراً، حيث ولدت مع كيس جلدي على عينها اليسرى، أثّر على إمكانية الرؤية بشكل صحيح، وكان لا بد من التدخل الجراحي لإعادة قدرة البصر لها.

وقدمت عائلة الطفلة الإماراتية إلى مشفى باراكير للعيون في الإمارات، بحثاً على أمل لاستعادة النظر لطفلتهم ذات الـ 18 شهراً، والذي كان يتدهور باستمرار، وبعد بحث طويل واستشارة عدد من الأطباء، أظهر التشخيص بأن الطفلة تعاني وجود كيس جلدي فوق حدقة العين وذلك منذ ولادتها، وعندما تم إحضارها إلى المستشفى، كان حجم الكيس يبلغ 5.3 ملم مما تسبب بفقدان أكثر من 50% من بصرها في العين اليسرى، إذ إنه ألحق ضرراً كبيراً بالقرنية، وإذا لم يتم تدارك الموضوع فقد يؤثر بشكل كامل على مقدرتها البصرية في حال عدم التدخل الجراحي أو إجراء العملية في الوقت المناسب، وهذا الأمر الذي كان سيغير مسار حياتها وحياة أسرتها في حال فقدانها البصر.

وقال الدكتور محسن سمعان، المدير الطبي في مشفى باراكير: «تعتبر القرنية هي الطبقة الشفافة للعين التي لها شكل القبة، والتي من خلالها يدخل الضوء إلى العين، ولها الدور الكبير في قدرة العين على الرؤية بوضوح، وتكون الرؤية في القرنية التالفة ضبابية وغير واضحة، وعملية زرع القرنية هي عبارة عن إجراء جراحي لاستبدال جزء من القرنية بأنسجة قرنية عادة ما تأخذ من أحد المتبرعين في بنك القرنيات. وهو ما يسمى عادة برأب القرنية، وعادة ما يقوم الطبيب بأخذ قياسات العين من أجل تحديد القرنية المناسبة التي ستستخدم لاستبدال القرنية التالفة».

وأضاف: «بعد إجراء عدد من الاختبارات والفحص الطبّي الشامل من قبل الدكتور هرنان أوسوريو، استشاري طب وجراحة العيون، والفريق الطبي في مستشفى باراكير للعيون، فقد أوصى الطبيب بإجراء عملية زرع القرنية، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بالقرنية، والذي قد يسبب فقدان البصر بشكل كامل إن لم يتم اللجوء إلى إجراء عملية زراعة القرنية، ما يعني أن الطفلة عليها أن تخضع لعملية جراحية معقدة تحت تأثير التخدير العام».

وأكد المدير الطبي في مشفى باراكير، أن زرع القرنية هو إجراء جراحي يتم فيه استبدال القرنية المتضررة أو المريضة بأنسجة القرنية المتبرع بها

بدورها، عبّرت أسرة الطفلة الإماراتية عن سعادتها بنجاح العملية، وحمدت الله تعالى الذي وفقهم لاختيار القيام بالجراحة، كما قدمت الأسرة امتنانها للفريق الطبي الذي قام بالعملية التي تكللت بالنجاح، مؤكدين أنهم سيلتزمون بالمتابعة الطبية للطفلة، ومراجعة مواعيدها بشكل دقيق.