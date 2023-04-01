دورة تدريبية عن «اضطراب  التوحد والإدراك الحسي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دورة بعنوان: «اضطراب التوحد والإدراك الحسي» على منصة «نهج دبي» بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وهو ما يسهم في إثراء سلسلة الدورات التدريبية الأخرى التي توفرها الكلية عن طريق «الخدمة الشاملة» و«نهج دبي»، والتي تهدف إلى ضمان تزويد الكوادر البشرية العاملة في قطاع الضيافة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار بالمهارات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة. وتتماشى الدورة الجديدة مع أهداف الكلية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة معتمدة للأشخاص الذين يُعانون من اضطرابات التوحُّد.

وتسعى دبي من خلال إجراءات التدقيق المفصلة التي يقودها المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES) لتعزيز مكانتها كوجهة معتمدة ومثالية لمرضى التوحد، حيث تواصل معظم الفنادق ومناطق الجذب في دبي التدقيق على ضمان كفاءة مرافقها، وهو ما يتكامل مع التدريبات التي يمكن للموظفين تلقيها عن طريق منصة نهج دبي.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «نلتزم في كلية دبي للسياحة بالمساهمة في تعزيز مكانة دبي كوجهة تتمتع ببنية تحتية متطورة وتقدم خدمات مميزة لكافة الزوار الدوليين الذين تستقبلهم دبي، ويمثل إطلاق دورة اضطراب التوحد والإدراك الحسي خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ مكانتنا كوجهة معتمدة للأشخاص الذين يُعانون من اضطراب التوحُّد. وإننا نسعى إلى ضمان أن يحظى جميع المسافرين إلى دبي بتجربة مميزة وممتعة، وذلك من خلال تزويد الموظفين ممن يتعاملون مع الزوار الدوليين والضيوف بالمعرفة اللازمة، والأدوات الضرورية للتعامل مع الأشخاص الذين يُعانون من مرض التوحُّد بأفضل طريقة ممكنة. كما يسرنا إطلاق هذه الدورة في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، بما يتماشى مع جهودنا في استعراض الإمكانات التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية شاملة».

وتبدأ الدورة الجديدة بتقييم معرفة الموظفين حول مرض التوحد ومن ثم تزويدهم بلمحة عامة عنه وفهم كيفية التعرف عليه والاحتياجات العامة، فضلاً عن مناقشة وجهات النظر حول اضطراب التوحد والإدراك الحسي وبروتوكولات السلامة الأساسية. وتشرح الدورة آلية التعامل مع المسافرين وتتضمن إعطاء دروس خاصة عن كيفية التفاعل مع الاحتياجات الخاصة بكل مسافر ضمن مختلف الوجهات، بما فيها الفنادق والمرافق الترفيهية ووسائل النقل. وتأتي حملة شريط «دوار الشمس» التي أطلقتها مطارات دبي، إلى جانب الخدمات المتنوعة المخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الظاهرة، كجزء من سعي الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة صديقة للأشخاص المصابين بالتوحُّد، ويمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار الشريط الذي يرتديه المسافرون من أصحاب الهمم، مما يتيح لهم الوصول إلى الممرات العائلية والخاصة عند المغادرة والوصول. وتحرص الجهات الحكومية في دبي على ضمان تزويد العائلات التي يعاني أحد أفرادها من اضطراب التوحد بأكبر قدر ممكن من المعلومات، بهدف تعزيز تجربة السفر للمصابين بالتوحد وعائلاتهم معاً.