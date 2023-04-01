حاكم أم القيوين يواصل استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان
حاكم أم القيوين يواصل استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان
2 ابريل 2023 00:15
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.
فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، حيث عبروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلى القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.
حضر الاستقبالات... معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.