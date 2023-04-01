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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

أبوظبي
1 ابريل 2023 21:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 40 تصل 60 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 00:50 والجزر الأول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى شديد الاضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:26 والمد الثاني عند الساعة 07 :08 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:39.

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