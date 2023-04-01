رئيس وزراء ألبانيا يهنئ رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة
رئيس وزراء ألبانيا يهنئ رئيس الدولة بالتعيينات القيادية الجديدة
1 ابريل 2023 16:00
هنأ معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات. وقال معاليه إن هذه التعيينات القيادية تعكس نهج ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة لمواصلة التطور والنمو في دولة الإمارات . وأعرب معالى رئيس الوزراء الألباني في تغريدة له على حسابه بتويترعن أمنياته بالتوفيق للقيادات الجديدة.