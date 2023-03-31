مسجد الشيخ حميد بن عبدالعزيز النعيمي.. روعة المعمار الإسلامي

سعيد أحمد (عجمان)

شهد مسجد الشيخ حميد بن عبدالعزيز النعيمي رقم 1، الذي يقع في منطقة البستان بعجمان، مراحل تطويرية وإعادة بنائه من جديد خلال 43 عاماً، منذ أن تم إنشاؤه في عام 1964، وحتى عام 2007.

وقامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف آنذاك بصيانته وتوسعته عام 1977، وتم إحلال وإنشاء مسجد جديد على نفقة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتم افتتاحه في عام 2007، ويتسع لـ 1976 مصلياً.

ويتميز التصميم الداخلي للمسجد، بالزخرفة المعمارية والإسلامية التراثية، مع وجود قبة في وسط السقف تحمل ثريا مزخرفة تعكس جمالية المسجد، بالإضافة إلى أكثر من 8 ثريات بأحجام مختلفة موزعة في جميع الزوايا الداخلية للمسجد.

وكذلك ما يميز المسجد، الديكورات الجميلة والنقش الرائع على الجدران، التي تجعل المصلين في طمأنينة وراحة أثناء الصلاة، كما خصص له عدة أبواب لتسهيل حركة المصلين أثناء دخولهم وخروجهم، بخلاف الساحات والأعمدة التي تزين المكان.