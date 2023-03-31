رؤساء الدوائر ومسؤولون في حكومة أبوظبي: نظرة استشرافية للقيادة الرشيدة في مواصلة التقدم والازدهار

أبوظبي (وام)

رفع رؤساء الدوائر والمؤسسات والجهات المحلية، ومسؤولون في حكومة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة القرارات التي منح من خلالها ثقته الغالية إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وتعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم إمارة أبوظبي، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وتعيينه ولياً لعهد إمارة أبوظبي، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، هنأ رؤساء الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، أصحاب السمو الشيوخ بهذه الثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ومواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية، بما يتماشى ورؤية قيادتنا الرشيدة، ويحقق ما يصبو إليه المواطن من تطلعات وطموحات تضمن ترسيخ مكانة الدولة بين الأمم كأفضل وجهة للرخاء والازدهار والاستقرار.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي: «نفتخر بالتعيينات القيادية الجديدة، ونهنئ سمو الشيوخ على هذه الثقة الغالية لقيادتنا الرشيدة التي تضع اللبنة الأساسية لبناء عهد جديد من مواصلة مسيرة التقدم والازدهار تعزيزاً لمكتسباتنا الوطنية».

من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية: «إن التعيينات القيادية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انعكاس لرؤية سموه السديدة التي تستمد قيمها من مدرسة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل تحت القيادة الرشيدة نحو مستقبل واعد ومزدهر وتنمية مستدامة تخدم الأجيال القادمة».

خير سند وعون

وذكر معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي «تأتي الثقة الكريمة التي أولاها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأصحاب السمو الشيوخ استمراراً للنهج المؤسسي المستقر الذي اتبعه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته، سائلين الله عز وجل أن يكونوا خير سند وعون لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة».

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن التعيينات القيادية الجديدة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وتُعد استكمالاً لمسيرة التنمية والنهضة والازدهار والريادة للوطن.

تحقيق الإنجازات

وأشار معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي إلى أن التعيينات القيادية الجديدة تدشن حقبة جديدة من الازدهار والتطور، وتسهم في دفع مسيرة الإمارات الحضارية والتنموية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرائدة عالمياً في مختلف المجالات والقطاعات خلال الـ 50 عاماً القادمة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الجديدة، سنعمل في دائرة الثقافة والسياحة بلا كلل لترجمة هذه الرؤية والمساعدة في تحقيقها بكل الوسائل الممكنة. مع التزامنا المتجدد، نواصل التقدم نحو مزيد من النماء والازدهار لشعبنا، وخلق مستقبل أكثر إشراقاً لشبابنا وأجيالنا القادمة».

تقدم وازدهار

من جانبه، قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: «التعيينات القيادية الجديدة ترسي ركائز مستقبل الوطن وتعزز ريادته لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطن الخير والعطاء، ونسأل المولى عز وجل أن يُسدد خطاهم ويوفقهم لتأدية مهامهم لما فيه خير الوطن».

بدورها، قالت معالي سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة: «نهنئ بكل الفخر أصحاب السمو لتعيينهم في مناصبهم الجديدة. رؤيتهم وثبات عزيمتهم لتطوير دولتنا وإمارة أبوظبي تدفعنا للعمل لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، ونتشرف بالعمل تحت قيادتهم لبناء مستقبل مزدهر لأبنائنا وإمارتنا».

وأكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن التعيينات القيادية الجديدة تعكس الفكر المتفرد والحكمة الاستثنائية والرؤية القيادية الفذة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

آفاق جديدة

ذكر معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن هذا الإعلان يشكل انطلاقة لآفاق جديدة في مسيرة دولة الإمارات، بدفع رحلة الاتحاد والوصول بها إلى أعلى درجات المجد، والمضي قدماً في الانتقال بالدولة إلى خطى عالمية جديدة.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تجسد التعيينات القيادية الجديدة التطلعات والرؤى الطموحة للقيادة الرشيدة وعزمها على السير قدماً في مسيرة التنمية والازدهار، وتعكس رؤية استشرافية تنبع من حكمة القيادة الفذة، بما يُعزز مكانة الدولة بين مصاف الدول المتقدمة».

روح الفريق الواحد

قال معالي أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: «بهذه التعيينات القيادية الجديدة نمضي قدماً في مرحلة جديدة لمسيرة مستمرة من البذل والعطاء بروح الفريق الواحد، بما يلبي رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة ويحقق المستهدفات الاستراتيجية للوطن ويرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم».

وأكد معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن التعيينات القيادية الجديدة تعكس النظرة الاستشرافية للقيادة الرشيدة في مواصلة نهج العطاء والبذل واستكمال مسيرة الرخاء والنماء لدولة الإمارات وشعبها، بما يحقق أهدافنا الوطنية، ويترجم تطلعاتنا الطموحة على أرض الواقع.