ابن بيّه: قرارات حكيمة يعود نفعها على العباد والبلاد

أبوظبي (وام)

هنأ معالي العلامة عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، القيادة الرشيدة بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتضمنت تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وأكد أنها تعزز مسيرة الوطن وازدهاره.

ووصف معاليه، في تصريح له، قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأنها قرارات حكيمة توافقت مع شهر رمضان المبارك، وسيعود نفعها على العباد والبلاد.. سائلاً الله تعالى أن يوفق سموهم في مناصبهم، وأن يمدهم بالعون والتأييد لخدمة الوطن والمواطن، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.